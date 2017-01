Der er fordele ved at være medlem af Aars.dk. Læs mere her.

AARS: Aars Rensningsanlæg er stærkt nedslidt. Mange gange kan man reparere skaderne og fortsætte driften, men konstruktionen af det cirka 40 år gamle anlæg betyder, at driften skal standses helt, hvis det skal repareres, og en total standsning er ikke praktisk mulig. Derfor kan en reparation faktisk ikke komme på tale.

AARS: Aktivitetscentret i Bymidten i Aars lever i høj grad op til sit navn. Et besøg en torsdag formiddag viser med al tydelighed, at selv om aktivitetscentret er forbeholdt seniorer, så er der liv og glade dage.

