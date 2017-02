185 klassiske koncerter på 35 år i Vesthimmerland

AARS: Vesthimmerlands Musikforening har arrangeret 185 koncerter siden stiftelsen i 1981, alle med klassisk musik af høj kvalitet. Det er lidt af en præstation, især fordi ingen dengang vidste om der ville være tilstrækkelig interesse på egnen for den klassiske musikudøvelse. Det har da heller ikke været nemme år for musikforeningens bestyrelse, som hele tiden er "på udkig" efter nye medlemmer i et forsøg på at understøtte økonomien, og for at opretholde interessen lokalt for klassisk musik.