Falsk hjemmeplejer på spil i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har modtaget en anmeldelse fra en borger, der mener at hun har haft besøg af en falsk hjemmeplejer. Borgeren fandt hændelsen mærkelig og anmeldte den til kommunen. Her oplyser man, at der tidligere har været en lignende episode.