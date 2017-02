Der er fordele ved at være medlem af Aars.dk. Læs mere her.

Som virksomhed i Aars kan du promovere dig her på Aars.dk. Læs mere her.

På Aars.dk tilbyder vi alle borgere en gratis e-mail adresse. Læs mere her.

AARS: I weekenden stod Motor og Traktorklubben Jylland for ottende år i træk bag en stor veterantraktorudstilling i Messecenter Vesthimmerland, og den blev en bragende succes.

AARS: Nu er tilmeldingen til Stafet For Livet i Aars 2017 åben, og du kan dermed også blive en del af Kræftens Bekæmpelses 24 timers holdaktivitet, der gennem oplysning, aktiviteter og underholdning sætter fokus og indsamler penge til kræftsagen.

Stafet For Livet kommer atter til Aars

